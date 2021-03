Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano batte ancora il Bratislava e accede in semifinale (Di domenica 21 marzo 2021) L’HCB Alto Adige Alperia batte ancora il Bratislava e guadagna l’accesso alle semifinali di ICE Hockey League 2020-2021. Al “Palaonda” i Foxes si impongono con il risultato di 3-2 e chiudono la serie sul 4-1. Le altre squadre già qualificate alle Final Four sono Vienna (4-0 al Fehervar) e Klagenfurt (4-1 al Villach), mentre è ancora aperta la sfida tra Salisburgo e Dornbirn (2-2 al momento). Il match comincia male per la squadra di Greg Ireland, che al 9? passa in svantaggio per via della rete di Hults in power play su assist di Higgs. Gli altoatesini reagiscono e aggrediscono gli slovacchi alla ricerca del pareggio, che arriva al minuto 19 con il centro di Findlay su assist di Gazley. Il primo tempo termina quindi sul punteggio di 1-1. In avvio di secondo periodo, per ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) L’HCB Alto Adige Alperiaile guadagna l’accesso alle semifinali di ICE2020-. Al “Palaonda” i Foxes si impongono con il risultato di 3-2 e chiudono la serie sul 4-1. Le altre squadre già qualificate alle Final Four sono Vienna (4-0 al Fehervar) e Klagenfurt (4-1 al Villach), mentre èaperta la sfida tra Salisburgo e Dornbirn (2-2 al momento). Il match comincia male per la squadra di Greg Ireland, che al 9? passa in svantaggio per via della rete di Hults in power play su assist di Higgs. Gli altoatesini reagiscono e aggrediscono gli slovacchi alla ricerca del pareggio, che arriva al minuto 19 con il centro di Findlay su assist di Gazley. Il primo tempo termina quindi sul punteggio di 1-1. In avvio di secondo periodo, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Il Lugano espugna Berna Il Lugano ha vinto la 1a delle due sfide del weekend a Berna imponendosi per 4 - 1 sul ghiaccio della PostFinance Arena. Protagonisti Buergler e Heed, entrambi autori di una doppietta. Partiti a spron battuto contro degli avversari gi alla 4a partita della settimana, gli uomini di ...

Mastini, un altro sprint vincente sull'Appiano. In semifinale ci sarà il Merano ...del tempo supplementare dà ai Mastini Varese la terza vittoria in tre partite sull'Appiano e spedisce i Mastini nelle semifinali della Italian Hockey League. 3 - 2 il risultato finale sul ghiaccio di ...

AHL: il Cortina può accedere ai playoff. Due sospensioni L’S.G. Cortina Hafro è ad un passo dai playoff della Alps Hockey League. Gli ampezzani sono in vantaggio 1:0 nella loro serie “best-of-3” dei pre-playoff contro l’EC Bregenzerwald dopo il […] ...

