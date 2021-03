Germania | lockdown fino ad aprile | l’intenzione della cancelliera Merkel

Advertising

Dall'inizio della , invi sono stati 2.659.516 casi di covid - 19 e 74.664 morti. I decessi provocati dal a livello globale hanno superato quota 2,7 milioni . È quanto emerge dai conteggi ...La cancelliera vuole estendere divieti e restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus La cancelliera tedesca Angela Merkel vuole estendere ilinfino ad aprile. Lo scrive il quotidiano popolare Bild, citando una bozza del documento che Merkel presenterà domani alla riunione con i leader regionali sulle misure anticovid. ...La cancelliera tedesca Angela Merkel presenterà nella giornata di domani la sua decisione a prolungare il lockdown per arginare i contagi ...BERLINO - Quella che inizierà domani potrebbe non essere l'ultima settimana di lockdown per la Germania, il cui termine era stato fissato al prossimo 28 marzo. Stando infatti a quanto emerge dalla boz ...