Genitori Diabolik a procura Roma | ”Ucciso perché voleva ‘abdicare’ | non si archivi inchiesta”

L'omicidio di nostro figlio, Fabrizio Piscitelli, è un crimine che a oggi resta "irrisolto e rischia l'archiviazione". Per questo "invochiamo ancora una volta il procuratore Prestipino, che per primo in commissione antimafia connotò e qualificò l'omicidio di nostro figlio come un'esecuzione mafiosa: vogliamo sperare che malgrado le destabilizzazioni del momento, voglia procedere con il suo passo e la sua esperienza per dare giustizia a nostro figlio, indipendentemente dai titoli, dalle responsabilità e dalle colpe che lo riguardano". E' quanto scrivono in una lettera inviata all'Adnkronos tramite la loro legale, i Genitori di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio conosciuto con il soprannome di Diabolik, Ucciso in pieno giorno il 7 agosto del 2019, con un colpo di pistola alla testa mentre era ...

