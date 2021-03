Febbre alta e tosse per mesi | i medici la curano per la tubercolosi ma ha un preservativo nei polmoni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021) Se l’episodio non fosse raccontato sul portale National Library ofne potrebbe sembrare quasi uno scherzo. E invece non è così. Una donna di 27 anni è stata curata percon farmaci anti-, con scarsi risultati, per poi scoprire di avere unincastrato nei. Un caso limite ma, a quanto pare, possibile che è stato quindi descritto in maniera dettagliata sul portale online della più grande biblioteca medica al mondo. La donna si è presentata in ospedale conaccusando un muco denso e persistente da. Quattroprima le erano stati prescritti antibiotici e trattamenti anti-che però non avevano grandi impatti sui suoi sintomi e così la 27enne si è ...