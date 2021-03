Clienti dal parrucchiere nonostante la chiusura per ‘zona rossa’ | multe a Napoli

(Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La polizia ieri pomeriggio, nel quartiere di San Giovanni Teduccio, aha scoperto deidallaper. Gli agenti li hanno individuati, in corso Protopisani, in seguito ad una segnalazione. Giunti sul posto, hanno notato le serrande abbassate ma hanno udito un vociare dall’interno e, una volta entrati, hanno accertato che l’esercizio commerciale era in attività. Il titolare e duesono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

San Giovanni a Teduccio: scoperto un parrucchiere in attività. Sanzionati titolare e clienti.Operazione della polizia di Napoli ...