Capigruppo donna? Dopo l'annuncio di Letta cresce il malumore tra i parlamentari dem (Di domenica 21 marzo 2021) Tra ''Sconcerto e malumore'' si riassume il clima nei gruppi Dopo l'annuncio del segretario Enrico Letta sui Capigruppo donna in un'intervista al Tirreno. Fonti parlamentari dem affermano che all'... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Tra ''Sconcerto e'' si riassume il clima nei gruppil'del segretario Enricosuiin un'intervista al Tirreno. Fontidem affermano che all'...

Advertising

Petiziol : Nessuna donna ministro. Una segreteria presentata maschi contro femmine. Il neo segretario costretto a indicare la… - LietellalietaM : RT @lucianoghelfi: La proposta di #Letta di due capigruppo donna in parlamento per gli ultimi due anni della legislatura agitano il #PD. #D… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: La proposta di #Letta di due capigruppo donna in parlamento per gli ultimi due anni della legislatura agitano il #PD. #D… - lucianoghelfi : La proposta di #Letta di due capigruppo donna in parlamento per gli ultimi due anni della legislatura agitano il… - globalistIT : -