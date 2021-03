Benno Neumair, la follia: “Volevo solo il silenzio, ho zittito mio padre” (Di domenica 21 marzo 2021) Una storia davvero incredibile quella raccontata ai pm da parte di Benno Neumair, che ha ucciso i genitori in casa prima di occultare i corpi La verità è uscita a galla a poco a poco. Un racconto di 20 minuti quello di Benno Neumair, 31enne che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 marzo 2021) Una storia davvero incredibile quella raccontata ai pm da parte di, che ha ucciso i genitori in casa prima di occultare i corpi La verità è uscita a galla a poco a poco. Un racconto di 20 minuti quello di, 31enne che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

