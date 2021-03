Benji e Bella Thorne si sposano | “Ha detto sì” L’annuncio sui social

(Di domenica 21 marzo 2021) “She said yes”. Tradotto, “hasì”. Benjamin Mascolo epresto saranno marito e moglie. Ad annunciarlo lo stesso cantante, ex del duo artistico& Fede, ora solista con il nome b3nm con un post sul proprio profilo Instagram.e l’attrice classe 1997 sono ormai coppia fissa dal 2019, e ora sono pronti per il grande passo. Il cantante ha condiviso suiuna serie di scatti che mostrano il momento della proposta, con tanto di super anello di fidanzamento. I due si mostrano prima felici e poi suggellano l’attimo con un bacio. Migliaia le reazioni sotto al post di, tra cui gli auguri di Chiara Ferragni e del compagno canoro di una vita, Federico Rossi. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

Matrimonio per Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo Benji e Fede, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l'attrice e cantante statunitense sono fidanzati dal 2019.