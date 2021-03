Atalanta, Gasperini: “Ottima reazione dopo il Real. Zapata? Per noi è sempre decisivo” (Di domenica 21 marzo 2021) “È stata un’Ottima gara da parte nostra e una reazione forte dopo il Real, anche se non è che fossimo così abbacchiati. La qualificazione in Champions era difficile, ora ci siamo ributtati in campionato con grande attenzione perché era difficile affrontare questo Verona”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini a Dazn dopo la vittoria dell’Atalanta al Bentegodi contro il Verona. L’allenatore della squadra bergamasca ha parlato anche del cambio di modulo adottato al Bentegodi. “Perché il 4-2-3-1? Di solito lo adottiamo a gara in corsa, è un sistema abbastanza rodato soprattutto contro certi tipi di squadre – ha proseguito Gasperini a Dazn -. Abbiamo subito trovato le misure e lo abbiamo interpretato bene. Poi ho l’esigenza di trovare una collocazione ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) “È stata un’gara da parte nostra e unaforteil, anche se non è che fossimo così abbacchiati. La qualificazione in Champions era difficile, ora ci siamo ributtati in campionato con grande attenzione perché era difficile affrontare questo Verona”. Queste le parole di Gian Pieroa Daznla vittoria dell’al Bentegodi contro il Verona. L’allenatore della squadra bergamasca ha parlato anche del cambio di modulo adottato al Bentegodi. “Perché il 4-2-3-1? Di solito lo adottiamo a gara in corsa, è un sistema abbastanza rodato soprattutto contro certi tipi di squadre – ha proseguitoa Dazn -. Abbiamo subito trovato le misure e lo abbiamo interpretato bene. Poi ho l’esigenza di trovare una collocazione ...

