Ascolti TV | Sabato 20 Marzo 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 20 Marzo 2021, su Rai1 la replica di In Arte Nino ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 20 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share (qui i dati del debutto lo scorso anno). Su Rai2 la quarta stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Blue Bloods ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 L’era glaciale ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Poliziotto Superpiù è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 lo speciale de L’Aria che Tira Notte Prima degli Esami ha interessato .000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 marzo 2021) Maria De Filippi Nella serata di ieri,20, su Rai1 la replica di In Arte Nino ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 20 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share (qui i dati del debutto lo scorso anno). Su Rai2 la quarta stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Blue Bloods ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 L’era glaciale ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Poliziotto Superpiù è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 lo speciale de L’Aria che Tira Notte Prima degli Esami ha interessato .000 spettatori con ...

Advertising

leospaceworld : RT @fabiofabbretti: Boom per il Serale di #Amici20 che sfonda il muro dei 6 milioni di spettatori con il 28.7% di share. Rai 1 a 3,6 mln e… - tvblogit : Boom di ascolti per la prima del serale di #Amici20 ?? #ascoltitv - Amoroso997 : RT @fraversion: ascolti clamorosi per la prima del serale di #Amici20: 6 milioni con il 28.7% di share. Rai 1 con la replica del film tv su… - Unf_Tweet : - fraversion : ascolti clamorosi per la prima del serale di #Amici20: 6 milioni con il 28.7% di share. Rai 1 con la replica del fi… -