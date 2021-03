Anziana di 92 anni invalida: valzer di appuntamenti per vaccino Covid e figlia furiosa (Di domenica 21 marzo 2021) Codogno (Lodi), 21 marzo 2021 - valzer di appuntamenti per i vaccini anti Covid agli over Ottanta , l'esasperazione dei familiari cresce. L'ultimo caso riguarda una Anziana malata grave e invalida di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 21 marzo 2021) Codogno (Lodi), 21 marzo 2021 -diper i vaccini antiagli over Ottanta , l'esasperazione dei familiari cresce. L'ultimo caso riguarda unamalata grave edi ...

Advertising

repubblica : ?? Milano, arriva il vaccino per la signora Giuliana. L'anziana donna di 105 anni ricevera' la dose domani mattina a… - repubblica : Arriva il vaccino per la signora Giuliana. L'anziana donna di 105 anni riceverà la dose domani mattina a casa insie… - Corriere : «Mia mamma, 88 anni, morta perché investita da ragazzini in monopattino sul marciapiede» - AngelaCavelli : RT @repubblica: Arriva il vaccino per la signora Giuliana. L'anziana donna di 105 anni riceverà la dose domani mattina a casa insieme al su… - FrancescoRigh10 : RT @repubblica: ?? Milano, arriva il vaccino per la signora Giuliana. L'anziana donna di 105 anni ricevera' la dose domani mattina a casa in… -