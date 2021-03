Amici, dopo le battute a De Martino su Belen Rodriguez, lei risponde ai comici (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo ieri sera ad Amici hanno fatto delle battute a Stefano De Martino ironizzando sulla gravidanza dell’ex moglie Belen Rodriguez, che risponde con un post su Instagram Hanno ironizzato sulla gravidanza di Belen Rodriguez facendo delle battute a Stefano De Martino. Adesso dall’account Instagram di Belen Rodriguez arriva la replica con un fiume di commenti dei fan, che appoggiano lo showgirl argentina. Belen ha pubblicato la foto di una saponetta con la didascalia: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”. Il riferimento è al duo comico che si è esibito ieri sera ad Amici? Pare proprio di sì. Battuta ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo ieri sera adhanno fatto dellea Stefano Deironizzando sulla gravidanza dell’ex moglie, checon un post su Instagram Hanno ironizzato sulla gravidanza difacendo dellea Stefano De. Adesso dall’account Instagram diarriva la replica con un fiume di commenti dei fan, che appoggiano lo showgirl argentina.ha pubblicato la foto di una saponetta con la didascalia: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”. Il riferimento è al duo comico che si è esibito ieri sera ad? Pare proprio di sì. Battuta ...

