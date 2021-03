Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)DEL 20 MARZOORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE LA VIA DEL MARE DOVE A CAUSA DI UN INCENDENTE ABBIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA POMEZIA E PRATICA DI MARE PER I CANTIERI RICORDIAMO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA. PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO E’ STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI CIRCONE IN DIREZIONE EUR, DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO LA METRO C OGGI È INTERROTTA PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SAN GIOVANNI COLOSSEO INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA ...