Vaccino Covid, oltre 650mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 7.532.035 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’78.6%% del totale di quelle consegnate: 7.532.035. La somministrazione ha riguardato 4.556.712 donne e 2.975.323 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 2.380.018. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) Sono 7.532.035 ledicontro il-19 finorain Italia, l’78.6%% del totale di quelle consegnate: 7.532.035. La somministrazione ha riguardato 4.556.712 donne e 2.975.323 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe lesono 2.380.018. L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - SkyTG24 : Covid, Isernia: nonna Giuseppina vaccinata dai carabinieri a 107 anni - ZiaCandida : RT @MassimilianRic: La soluzione per il Covid è la cura e non il vaccino. Ma non ammetteranno mai l'errore. - IviaZingale : RT @liliaragnar: Covid, sempre più positivi dopo il vaccino. Gli esperti: 'Casi da tenere sotto controllo' Ma la gente fino a che punto è… -