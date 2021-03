Vaccino AstraZeneca, in Sardegna disdette per il personale scolastico (Di sabato 20 marzo 2021) È nell'ordine del 20% la percentuale di disdette da parte del personale della scuola che da oggi ha ripreso ad essere richiamato per le vaccinazioni con AstraZeneca nei vari hub e strutture gestite dall'Ats Sardegna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 marzo 2021) È nell'ordine del 20% la percentuale dida parte deldella scuola che da oggi ha ripreso ad essere richiamato per le vaccinazioni connei vari hub e strutture gestite dall'Ats. L'articolo .

