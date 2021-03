Turchia lascia la convenzione contro la violenza sulle donne

(Di sabato 20 marzo 2021) Laladi Istanbul , trattato del 2011 per prevenire e combattere lale. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le critiche...

Ultime Notizie dalla rete : Turchia lascia

La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul, trattato del 2011 per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Lo ha stabilito un decreto presidenziale firmato oggi e che ha suscitato le critiche. La Turchia ha abbandonato la Convenzione di Istanbul per il contrasto alla violenza sulle donne dicendo che «incoraggia il divorzio e l'uguaglianza delle persone lgbt».