Tommaso Zorzi, presto in Mediaset con un 'nuovo format Tv' (Di sabato 20 marzo 2021) La vittoria al Grande Fratello Vip, è stato un vero e proprio trampolino di lancio per Tommaso Zorzi. L'influencer milanese una volta uscito dalla casa più spiata d'Italia, ha ricevuto diverse proposte lavorative da parte di Mediaset, compresa quella che lo ha portato a diventare il terzo opinionista ufficiale dell'Isola dei Famosi 2021. Tuttavia le sorprese non sono finite, Tommy ha infatti svelato che nei prossimi mesi verrà testato per un nuovo programma: scopriamo insieme qualche indiscrezione in più a riguardo. Tommaso Zorzi ed il suo futuro in TV: dalla vittoria al GF Vip a L'Isola Dei Famosi In un'intervista fatta alla stampa, Tommaso Zorzi ha confessato che Mediaset avrebbe scelto di puntare su di lui. Per il vincitore del Grande Fratello Vip, ...

