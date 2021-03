Tommaso Zorzi e i nuovi progetti lavorativi: sostituirà Barbara D’Urso? (Di sabato 20 marzo 2021) Mediaset starebbe pensando a Tommaso Zorzi per affidargli la conduzione di un programma la domenica pomeriggio. L’indiscrezione Tommaso Zorzi continua a collezionare meritati successi dopo l’esperienza e la vittoria al Grande Fratello Vip 5, dove lo abbiamo visto trascorrere cinque mesi e mezzo nella casa di Cinecittà. Immediate le proposte di lavoro per l’influencer milanese da parte di Mediaset, che oggi veste già i panni di opinionista a L’Isola dei Famosi affiancando insieme a Iva Zanicchi nel medesimo ruolo la conduttrice Ilary Blasi. Ma adesso stando a una nuova indiscrezione, rilasciata dal settimanale “Vero”, l’opinionista Zorzi potrebbe avere un ruolo con un programma tutto suo la domenica pomeriggio. “I vertici di Mediaset avrebbero in serbo numerose proposte, oltre al ruolo di opinionista ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) Mediaset starebbe pensando aper affidargli la conduzione di un programma la domenica pomeriggio. L’indiscrezionecontinua a collezionare meritati successi dopo l’esperienza e la vittoria al Grande Fratello Vip 5, dove lo abbiamo visto trascorrere cinque mesi e mezzo nella casa di Cinecittà. Immediate le proposte di lavoro per l’influencer milanese da parte di Mediaset, che oggi veste già i panni di opinionista a L’Isola dei Famosi affiancando insieme a Iva Zanicchi nel medesimo ruolo la conduttrice Ilary Blasi. Ma adesso stando a una nuova indiscrezione, rilasciata dal settimanale “Vero”, l’opinionistapotrebbe avere un ruolo con un programma tutto suo la domenica pomeriggio. “I vertici di Mediaset avrebbero in serbo numerose proposte, oltre al ruolo di opinionista ...

Advertising

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - gildazorzistan1 : RT @verdequetqverde: Aka7even e Sangiovanni mi dispiace ma “Maledetta Primavera” solo se siete Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. non facci… - TommyTheBest2 : RT @IlariaZorpina: Oggi é la giornata internazionale della felicità. Cosa mi rende felice in questo periodo? Tommaso Zorzi. Il suo sorriso,… -