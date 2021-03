Tom Cruise | il creatore dei video deepfake su TikTok ha contattato l' attore

(Di sabato 20 marzo 2021) Chris Ume, autore dei numerosisu Tom, hal'e ha dato la sua disponibilità a non realizzare più altridel genere Da circa un mese, il profiloDeepTomospita una serie diinrealizzati da Chris Ume con l'intento di ironizzare su Tom. In seguito alla viralità dei contenuti e all'iscrizione del vero protagonista di Top Gun sulla piattaforma utilizzata dai più giovani, Ume ha deciso di contattare l'che, però, non gli ha ancora dato risposta. Come riportato da Cinema Blend, DeepTomè un profiloche può vantare più di 700 mila seguaci e 2 milioni di like. Il profilo contiene una ...

Da circa un mese, il profilo TikTok DeepTomCruise ospita una serie di video in deepfake realizzati da Chris Ume con l'intento di ironizzare su. In seguito alla viralità dei contenuti e all'iscrizione del vero protagonista di Top Gun sulla piattaforma utilizzata dai più giovani, Ume ha deciso di contattare l'attore che, però, non ...Al quarto posto Bruce Willis davanti a. Tutti uomini d'azione, come del resto Harrison Ford , sesto della graduatoria. Per trovare una donna bisogna scendere fino al settimo posto: si ...Chris Ume, autore dei numerosi deepfake su Tom Cruise, ha contattato l'attore e ha dato la sua disponibilità a non realizzare più altri video del genere Da circa un mese, il profilo TikTok DeepTomCrui ...Il creatore della pagina DeepTomCruise ha inviato una mail alla star di Mission: Impossible preoccupato per la sua reazione.