Tokyo 2021 | niente pubblico straniero alle Olimpiadi

Di sabato 20 marzo 2021

E dal Giappone i funzionari olimpici e le autorità giapponesi, dopo un incontro online sabato, annunciano che 'non ci saranno spettatori stranieri alle Olimpiadi diquesta estate a causa dei ...... l'ennesima e forse la più importante: le Olimpiadi di. Classe 1995, la nuotatrice di ... Inoltre, essendo stati posticipati i campionati europei in vasca lunga del 2020 al prossimo maggio, ...TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: ai Giochi di Tokyo non ci saranno spettatori stranieri. Dopo quanto emerso nelle scorse settimane, il Comitato Olimpico internazionale (Cio) e quello ...Tokyo 2020, niente spettatori internazionali: la novità per le Olimpiadi e le Paralimpiadi presa dal governo giapponese ...