Striscia la notizia | Francesca Manzini | matrimonio rinviato

(Di sabato 20 marzo 2021)è diventata un volto noto al pubblico per la sua conduzione, in coppia con Gerry Scotti, ala. Proprio pochi giorni fa, aveva annunciato il suocon il compagno Christian, ma ieri è arrivata una precisazione: le nozze sono rinviate all’anno prossimo, sperando che la situazione nazionale sia più tranquilla.è saldamente alla guida dila, dove, a partire Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

toro_carlo : @angyco888 Si l'abbiamo visto con i servizi di brumotti con striscia la notizia - jijino64 : @angyco888 Invitatelo a striscia la notizia con Brumotti per fargli insegnare i valori di quei bravi ragazzi . - B_R_H_E_D_A : @MartyConLaY @chapmns Ma è chiaro. Tuttavia ancora una volta quello che fa la figura del bamboccione che si fa pieg… - seguotuttiii : RT @djaniceto: Dj Aniceto ne I NUOVI MOSTRI DI @Striscia La Notizia - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Dj Aniceto ne I NUOVI MOSTRI DI @Striscia La Notizia -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia notizia

Genovese di adozione ma una vera e propria portatrice sana di culture diverse tra loro, Mikaela Nazae Silva è sicuramente fra le veline dilache più hanno incarnato la ...Su Canale 5laregistra una media di 4.189.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.8% con 1.055.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.348.Elisabetta Canalis ha fatto il suo debutto in tv davvero giovanissima, ma sapete dove l'ha fatto? Non è come tutti pensate: i dettagli.Anche il vulcanico Vittorio Sgarbi qualche volta si appisola. Striscia la notizia nel festeggiare la ricorrenza del 19 marzo - no, non ...