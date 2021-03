"Qui si rischia la quarta ondata". E la fine della pandemia slitta a Natale (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari Alberto Mantovani dell’Humanitas: "La variante inglese oltre a contagiare di più uccide maggiormente". E consiglia di non farci illusioni, quella estiva sarà solo una tregua Inutile farsi illusioni, quella estiva sarà forse solo una tregua e rischiamo la quarta ondata e forse il prossimo Natale esarà più normale dell'ultimo. Nonostante la campagna vaccinale sia ricominciata a pieno ritmo dopo lo stop dovuto alla sospensione momentanea di quattro giorni del vaccino AstraZeneca, la situazione non sembra delle più rosee. Il timore era che la popolazione fosse diventata scettica verso il vaccino indagato e non aderisse alle vaccinazioni. Almeno da quanto visto nella giornata di ieri, questa paura sarebbe al momento accantonata. Le adesioni sono state infatti molto numerose. La ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Valentina Dardari Alberto Mantovani dell’Humanitas: "La variante inglese oltre a contagiare di più uccide maggiormente". E consiglia di non farci illusioni, quella estiva sarà solo una tregua Inutile farsi illusioni, quella estiva sarà forse solo una tregua emo lae forse il prossimoesarà più normale dell'ultimo. Nonostante la campagna vaccinale sia ricominciata a pieno ritmo dopo lo stop dovuto alla sospensione momentanea di quattro giorni del vaccino AstraZeneca, la situazione non sembra delle più rosee. Il timore era che la popolazione fosse diventata scettica verso il vaccino indagato e non aderisse alle vaccinazioni. Almeno da quanto visto nella giornata di ieri, questa paura sarebbe al momento accantonata. Le adesioni sono state infatti molto numerose. La ...

