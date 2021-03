Pomezia, dopo il (nuovo) via libera ad AstraZeneca l’Irbm vaccina i suoi ricercatori: «Così diamo l’esempio» (Di sabato 20 marzo 2021) l’Irbm di Pomezia vaccina i suoi ricercatori. Incassato il doppio via libera alla ripresa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca, sospeso in via temporanea e precauzionale in diversi Paesi europei, tra cui in Italia, nel Lazio è ripartita la campagna di vaccinazione. L’Ema ha fatto sapere perciò che “non ci sono evidenze di un’associazione ad un aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici. E che peraltro l’agenzia europea fa sapere che cambierà il foglietto illustrativo”. Tanto che la campagna vaccinale con il siero di AstraZeneca è ripresa ieri. Ma come sarà assorbito dalla popolazione generale lo ‘Stop and go’ di questo vaccino, già ‘chiacchierato’ e tra l’altro esteso solo progressivamente, nel corso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021)di. Incassato il doppio viaalla ripresa dell’utilizzo del vaccino, sospeso in via temporanea e precauzionale in diversi Paesi europei, tra cui in Italia, nel Lazio è ripartita la campagna dizione. L’Ema ha fatto sapere perciò che “non ci sono evidenze di un’associazione ad un aumento del rischio complessivo di eventi tromboembolici. E che peraltro l’agenzia europea fa sapere che cambierà il foglietto illustrativo”. Tanto che la campagnale con il siero diè ripresa ieri. Ma come sarà assorbito dalla popolazione generale lo ‘Stop and go’ di questo vaccino, già ‘chiacchierato’ e tra l’altro esteso solo progressivamente, nel corso di ...

