Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo bene (Di sabato 20 marzo 2021) Il Covid ha senza dubbio condizionato la stagione calcistica.Il Palermo a inizio stagione dovette fare i conti con il virus che colpì ben 15 calciatori e 4 membri dello staff, adesso è stato invece il Monopoli ad arrendersi al Coronavirus. Salta dunque la sfida che si sarebbe dovuta disputare questo pomeriggio tra i rosanero e i biancoverdi, adesso si cerca una data per il recupero. A marzo non c'è chiaramente spazio, le possibilità sono un paio e tutte ad aprile: il 6-7 aprile o il 20-22 aprile. Il prossimo sarà un mese davvero scottante per il Palermo che dovrà scendere sei volte in campo visto che il campionato terminerà il 25 aprile. Casertana il 3 aprile, Vibonese sette giorni dopo con il 14 turno infrasettimanale in casa del Bari, poi al "Barbera" con la Cavese. Il 25 ultima a Francavilla, nel frattempo ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Il Covid ha senza dubbio condizionato la stagione calcistica.Ila inizio stagione dovette fare i conti con il virus che colpì ben 15 calciatori e 4 membri dello staff, adesso è stato invece ilad arrendersi al Coronavirus. Salta dunque la sfida che si sarebbe dovuta disputare questo pomeriggio tra ie i biancoverdi, adesso si cerca una data per il recupero. A marzo non c'è chiaramente spazio, le possibilità sono un paio e tutte ad aprile: il 6-7 aprile o il 20-22 aprile. Il prossimo sarà un mese davvero scottante per ilche dovrà scendere sei volte in campo visto che il campionato terminerà il 25 aprile. Casertana il 3 aprile, Vibonese sette giorni dopo con il 14 turno infrasettimanale in casa del Bari, poi al "Barbera" con la Cavese. Il 25 ultima a Francavilla, nel frattempo ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo bene… - Mediagol : #Palermo, quello di Monopoli è il quinto match rinviato: ai rosanero i recuperi non portano troppo bene… - finzae2 : @rep_palermo Costa chi? Quello del disastro alla fiera? - undoriano : Poi domenica Sirigu me lo mette lì tornando quello di Palermo e meritandosela?? - Monica49590572 : @matteosalvinimi Certo.....Orfini del Pd l'accusatore giustizialista sui social. Nemmeno c'è una pubblica accusa.… -