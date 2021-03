"Non ha senso vaccinare chi è guarito dal Covid" (Di sabato 20 marzo 2021) di Giovanni Chiodini "Non vanno vaccinate le persone che hanno già gli anticorpi". Antonio Mazzone, il direttore dell'Area medica dell'Asst Milano Ovest, è deciso su questa tesi, ed è assai critico su ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) di Giovanni Chiodini "Non vanno vaccinate le persone che hanno già gli anticorpi". Antonio Mazzone, il direttore dell'Area medica dell'Asst Milano Ovest, è deciso su questa tesi, ed è assai critico su ...

Ultime Notizie dalla rete : Non senso Delitto Gucci, l'ex moglie Patrizia Reggiani: "Ho fatto ammazzare Maurizio per stizza" Lei pensa alla morte? "La attendo." In che senso? "Sono divorata dalla curiosità di sapere come ... Non so come, erano riuscite a entrare. Uno spettacolo magnifico. Piccole, leggere, eleganti, colorate, ...

Vaccini, Timmermans: Ue pronta a sequestrare le dosi non consegnate Così come non ha senso esportare verso nazioni che hanno un livello di immunizzati più alto del nostro, come Israele", sottolinea Timmermans sull'ipotesi di chiudere l'export verso il Regno Unito.

"Non ha senso vaccinare chi è guarito dal Covid" Il Giorno "Chiediamo a tutti un ultimo sforzo" "In questa fase nulla è più efficace del senso di responsabilità delle persone". Il Covid corre. La curva dei contagi non accenna a diminuire e il governo di San Marino, con il nuovo decreto emanato g ...

"Addetti cacciati" L’ira dei sindacati "Lavoratori scaricati in discarica". Non è un gioco di parole, ma il senso della denuncia che arriva dalla Filcams Cgil di Arezzo e riguarda due addetti alla vigilanza nella discarica di Podere Rota a ...

