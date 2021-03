Milan, Pellegatti: “Sono nervoso. Non si può giocare in queste condizioni” (Di sabato 20 marzo 2021) ll giornalista Carlo Pellegatti, in collegamento con "Tutti convocati", ha parlato del momento che sta attraversando il Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 marzo 2021) ll giornalista Carlo, in collegamento con "Tutti convocati", ha parlato del momento che sta attraversando il

Advertising

milansette : Pellegatti sul Milan: 'Non si può giocare sempre con riserve e riserve' - sportli26181512 : Pellegatti sul Milan: 'Non si può giocare sempre con riserve e riserve': Carlo Pellegatti, noto giornalista e grand… - milansette : Pellegatti: 'Sul Milan è stato messo un nastro nero, giochiamo da due mesi senza Bennacer che è il nostro Modric' - sportli26181512 : Pellegatti: 'Sul Milan è stato messo un nastro nero, giochiamo da due mesi senza Bennacer che è il nostro Modric':… - MilanLiveIT : #Pellegatti non indica colpevoli per il periodo negativo del #Milan L'alibi degli infortuni, in particolare di un… -