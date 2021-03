Milan, le possibile scelte di Pioli contro la Fiorentina (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport sono diversi i cambi di formazione che Stefano Pioli si appresta ad eseguire per Fiorentina-Milan Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport sono diversi i cambi di formazione che Stefano Pioli si appresta ad eseguire, rispetto al match contro lo United, in Fiorentina-Milan. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 In attacco torna Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto mentre a centrocampo Sandro Tonali prenderà il posto di Meité. In difesa Dalot favorito rispetto a Kalulu mentre in avanti Brahim Diaz guadagna terreno superando Hauge e Krunic per la titolarità della corsia di sinistra del tridente di fantasisti completato da Saelemaekers a destra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport sono diversi i cambi di formazione che Stefanosi appresta ad eseguire perSecondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport sono diversi i cambi di formazione che Stefanosi appresta ad eseguire, rispetto al matchlo United, in. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 In attacco torna Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto mentre a centrocampo Sandro Tonali prenderà il posto di Meité. In difesa Dalot favorito rispetto a Kalulu mentre in avanti Brahim Diaz guadagna terreno superando Hauge e Krunic per la titolarità della corsia di sinistra del tridente di fantasisti completato da Saelemaekers a destra ...

Advertising

ZZiliani : Avete mai visto la foto di una volata a tre in cui il secondo corridore, quello di mezzo, viene sbianchettato e tol… - LPincia : RT @PaytonSir: Bene così, siamo in vista del traguardo. Dietro di noi sono in tanti e devono sbagliare il meno possibile. Tre punti con la… - lucamerlo1961 : RT @PaytonSir: Bene così, siamo in vista del traguardo. Dietro di noi sono in tanti e devono sbagliare il meno possibile. Tre punti con la… - cmercatoweb : ???? #Milan, occhio a #Scamacca per l'attacco: possibile maxi scambio con il #Sassuolo - ma_liguori : RT @PaytonSir: Bene così, siamo in vista del traguardo. Dietro di noi sono in tanti e devono sbagliare il meno possibile. Tre punti con la… -