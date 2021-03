Luca Ward: "Mia figlia ha una malattia rara, Io reagii malissimo, mia moglie rinunciò alla carriera" (Di sabato 20 marzo 2021) “Io ho reagito malissimo, mia moglie invece ha deciso di rinunciare alla carriera per seguire Luna. Ha avuto ragione lei”. Ospite nel salotto di Verissimo, Luca Ward ripercorre la sua vita e parla della malattia della figlia, affetta dalla sindrome di Marfan, una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo, che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale.Ward è molto protettito nei confronti della bambina, motivo per il quale ha riservato qualche attenzioni in meno al figlio Lupo: è stata la moglie Giada a fargli capire che il ragazzino soffriva per questa mancanza: “Oggi è felice, è un marcantonio di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) “Io ho reagito, miainvece ha deciso di rinunciareper seguire Luna. Ha avuto ragione lei”. Ospite nel salotto di Verissimo,ripercorre la sua vita e parla delladella, affetta dsindrome di Marfan, unaereditaria del tessuto connettivo, che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale.è molto protettito nei confronti della bambina, motivo per il quale ha riservato qualche attenzioni in meno al figlio Lupo: è stata laGiada a fargli capire che il ragazzino soffriva per questa mancanza: “Oggi è felice, è un marcantonio di ...

