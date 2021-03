LIVE – Gigante maschile finali Lenzerheide 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di sabato 20 marzo 2021) La DIRETTA scritta dello slalom Gigante maschile di Lenzerheide, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Ultima gara dell’anno in questa specialità e penultima della stagione prima dello slalom speciale conclusivo di domani. Anche Luca De Aliprandini tra gli atleti che si giocheranno un buon piazzamento. La gara è in programma sabato 20 marzo, con prima manche alle ore 9 e seconda alle 12. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 9.02 – Partenza slitta ancora, almeno alle 9.15 ma potrebbe dilungarsi: troppa neve sulla pista dopo la ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Lascritta dello slalomdi, valevole per ledi Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Ultima gara dell’anno in questa specialità e penultima della stagionedello slalom speciale conclusivo di domani. Anche Luca De Aliprandini tra gli atleti che si giocheranno un buon piazzamento. La gara è in programma sabato 20 marzo, conalle ore 9 ealle 12. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA9.02 – Partenza slitta ancora, almeno alle 9.15 ma potrebbe dilungarsi: troppa neve sulla pista dopo la ...

