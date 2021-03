LIVE Francia-Galles 7-0, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: partenza bomba dei transalpini (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Trova una mischia il Galles per provare a risalire la corrente. 7? Dopo aver tuonato per vari minuti, si portano avanti i transalpini trovando il pertugio di sfondamento con Taofifenua. Arriva anche la realizzazione di Jalibert che porta la Francia sul 7-0. 6? META Francia! TAOFIFENUA PORTA AVANTI I PADRONI DI CASA! 6? Rimessa laterale in attacco per la Francia. 5? Grandi accelerazioni da parte della squadra di Galthié che mette alle corde i Gallesi. Si entra in zona rossa. 4? Qualità notevole nelle mani dei francesi con Dupont e Jalibert. Calcio di punizione in favore della Francia che va in mischia. 3? Grande riciclo del pallone da parte della Francia in velocità. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Trova una mischia ilper provare a risalire la corrente. 7? Dopo aver tuonato per vari minuti, si portano avanti itrovando il pertugio di sfondamento con Taofifenua. Arriva anche la realizzazione di Jalibert che porta lasul 7-0. 6? META! TAOFIFENUA PORTA AVANTI I PADRONI DI CASA! 6? Rimessa laterale in attacco per la. 5? Grandi accelerazioni da parte della squadra di Galthié che mette alle corde ii. Si entra in zona rossa. 4? Qualità notevole nelle mani dei francesi con Dupont e Jalibert. Calcio di punizione in favore dellache va in mischia. 3? Grande riciclo del pallone da parte dellain velocità. ...

