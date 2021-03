Lazio | Inzaghi | «C’è un po’ di stanchezza | Caicedo non ci sarà»

(Di sabato 20 marzo 2021) Simone– alla vigilia di Udinese e– presenta la gara ai microfoni del canale ufficiale: la conferenza stampa Simonepresenta Udinese–, in conferenza stampa. Alla vigilia del match della Dacia Arena, ecco le parole del tecnico biancoceleste perStyle Channel. GARA – «Sappiamo delle difficoltà della partita che affronteremo. L’Udinese è una squadra fisica, di qualità e bene allenata.una partita delicata, ma vogliamo fare una grande gara perché ci serve una vittoria dopo il Crotone». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 CONDIZIONE – «C’è un po’ disoprattutto mentale, dopo il Bayern abbiamo provato a recuperare energie: sono tutti arruolatili tranne Ramos e ...

Simone..."La squadra è reduce da una buona partita a Monaco di Baviera - aggiungeStyle Radio - c'è stanchezza mentale perché è stata impegnativa ma sono tutti arruolabili, fatta eccezione per ...Simone Inzaghi presenta Udinese–Lazio, in conferenza stampa. Alla vigilia del match della Dacia Arena, ecco le parole del tecnico biancoceleste per Lazio Style Channel. GARA – «Sappiamo delle ...I friulani, all'andata, vinsero 3-1 all'Olimpico: anche per questo il tecnico della Lazio non ammette cali di tensione.