La vita di Leonardo tra passioni segrete e morti misteriose

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 20 marzo 2021) Paolo Scotti Arriva su Raiuno la fiction in otto episodi dedicata al genio del Rinascimento Un genio universale, universalmente noto. E un uomo impenetrabile, praticamente un enigma. Come raccontare, allora, la storia di un unicum sfuggente comeda Vinci, che tutti conoscono ma della cui umanità si sa ben poco? Anzichè intimidire, questo paradosso ha finito per fare il gioco degli sceneggiatori di(fastosa produzione Lux Vide e Sony: tre anni di lavoro e cinque mesi di riprese per 30 milioni di euro di spesa) che seguendo la nota, e spesso abusata, logica secondo cui «una fiction non è un documentario», hanno sfruttato le molte lacune sull'uomoper colmarle con la loro immaginazione. Tutte le quattro serate dello serie - in prima mondiale su Raiuno da martedì 23 - ruotano infatti attorno ad ...