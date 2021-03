La polizia francese esulta: “Abbiamo sequestrato ecstasy”. Ma erano caramelle alla fragola (Di sabato 20 marzo 2021) Doveva essere una maxi operazione antidroga, con tanto di scoperta di un “laboratorio di produzione di stupefacenti”, Mdma e ecstasy, e “sequestro di un milione di euro di merce”. Ma qualcosa non è andato come sperato: la polvere rosa scoperta non era droga, ma il triturato di caramelle alla fragola. È lo spiacevole inconveniente nel quale è incappata la prefettura di polizia di Parigi solo un paio di giorni fa, per poi fare l’amara (o dovremmo dire dolce) scoperta solo ieri, grazie agli specialisti della scientifica. L’operazione si era svolta a Saint-Ouen, a nord di Parigi, e nel tweet che celebrava la scoperta, si specificava che i prodotti sequestrati “servivano ad alimentare serate clandestine” in tempo di coprifuoco. Il tweet era arricchito da due foto che mostravano la polvere sospetta, colore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Doveva essere una maxi operazione antidroga, con tanto di scoperta di un “laboratorio di produzione di stupefacenti”, Mdma e, e “sequestro di un milione di euro di merce”. Ma qualcosa non è andato come sperato: la polvere rosa scoperta non era droga, ma il triturato di. È lo spiacevole inconveniente nel quale è incappata la prefettura didi Parigi solo un paio di giorni fa, per poi fare l’amara (o dovremmo dire dolce) scoperta solo ieri, grazie agli specialisti della scientifica. L’operazione si era svolta a Saint-Ouen, a nord di Parigi, e nel tweet che celebrava la scoperta, si specificava che i prodotti sequestrati “servivano ad alimentare serate clandestine” in tempo di coprifuoco. Il tweet era arricchito da due foto che mostravano la polvere sospetta, colore ...

