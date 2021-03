Juventus Benevento probabili formazioni | Pirlo conferma i 4 attaccanti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 20 marzo 2021)– Lavuole e deve continuare a cullare il sogno scudetto. Il titolo passa soprattutto da partite come questa, che non vanno sottovalutate. Domani alle 15.00all’Allianz Stadium di Torino. Pippo Inzaghi contro il suo grande amico. Il tecnico bianconero intanto, oggi alle 15.00 parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match., chi gioca Ancora tante assenze per. Oltre allo squalificato Cuadrado, non ci saranno Alex Sandro, Demiral, Dybala e Ramsey. Recuperato invece Buffon, che dovrebbe partire titolare tra i pali. Torna a disposizione anche ...