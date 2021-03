Il premio Nobel Krugman demolisce l’Europa: sui vaccini ha fatto un vero disastro (Di sabato 20 marzo 2021) Un disastro. Un pasticcio. Un fallimento. Il premio Nobel Paul Krugman demolisce la politica dell’Unione europea sui vaccini. E lo fa in un editoriale sul New York Times. Il titolo è già un programma: «A very european disaster». Un disastro molto europeo. Krugman: la politica dell’Ue è stata segnata da un pasticcio dopo l’altro «La politica nell’Unione europea è stata segnata da un pasticcio dopo l’altro». Scrive Krugman. «La débâcle della vaccinazione in Europa finirà quasi sicuramente per causare migliaia di morti inutili. E il fatto è che i pasticci della politica del continente non sembrano casi isolati, o poche decisioni sbagliate prese da pochi leader cattivi» ma «sembrano riflettere i difetti fondamentali nelle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Un. Un pasticcio. Un fallimento. IlPaulla politica dell’Unione europea sui. E lo fa in un editoriale sul New York Times. Il titolo è già un programma: «A very european disaster». Unmolto europeo.: la politica dell’Ue è stata segnata da un pasticcio dopo l’altro «La politica nell’Unione europea è stata segnata da un pasticcio dopo l’altro». Scrive. «La débâcle della vaccinazione in Europa finirà quasi sicuramente per causare migliaia di morti inutili. E ilè che i pasticci della politica del continente non sembrano casi isolati, o poche decisioni sbagliate prese da pochi leader cattivi» ma «sembrano riflettere i difetti fondamentali nelle ...

