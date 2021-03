Il 20 e il 21 marzo in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (Di sabato 20 marzo 2021) Come ogni anno, il 21 marzo, Libera, nomi e numeri contro le mafie, celebra la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal 1996 in una città diversa (e in diverse città) i nomi delle vittime risuonano in un accorato grido collettivo volto al ricordo e all’impegno. (Programmazione ufficiale XXVI giornata in memoria delle vittime della mafia, Ufficio Stampa Rai, Libera, Nomi e numeri contro le mafie)La giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021) Come ogni anno, il 21, Libera, nomi e numeri contro le, celebra la giornata della memoria e dell’impegno in. Dal 1996 in una città diversa (e in diverse città) i nomirisuonano in un accorato grido collettivo volto ale all’impegno. (Programmazione ufficiale XXVI giornata in memoriadella mafia, Ufficio Stampa Rai, Libera, Nomi e numeri contro le)La giornata della memoria e dell’impegno in...

Advertising

MediasetPlay : Siete la voce che non smetteremo mai di ascoltare. Il silenzio che fa ancora rumore. Il ricordo che vivrà per sempr… - antoniospadaro : Come ricordo l’elezione di #PapaFrancesco. Ero a Piazza San Pietro quella sera del 13 marzo 2013, ed ecco quel che… - TeresaBellanova : Il mio ricordo del 16 marzo 1978. La vicenda drammatica del rapimento di Aldo Moro spinse all'abbraccio fra forze… - GiornaleLORA : 21 Marzo a Cinisi, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti dell… - ehiyork : Manco mi ricordo che persona ero prima di marzo 2020 -