Google celebra la primavera con l’immancabile doodle

(Di sabato 20 marzo 2021) A ricordarci che oggi èci pensacon il suo immancabile, un po meno il tempo decisamente inclemente. L’equinozio diavviene oggi, alle 10.37 in Italia. Si ha quando il giorno e la notte hanno la stessa durata. In occasione dell’equinozio si registra una parità nelle ore diurne e quelle notturne. Nell’emisfero boreale la stagione ha inizio attorno al 21 marzo, in coincidenza dell’equinozio. La conclusione indicativa è fissata al 21 giugno, prima che si verifichi il solstizio estivo. Per l’emisfero australe laoccupa il periodo dal 23 settembre al 21 dicembre, in corrispondenza dell’autunno boreale. In senso meteorologico la stagione va dal 1º marzo al 31 maggio nella metà superiore del globo, e dal 1º settembre al 30 novembre nell’altro emisfero.