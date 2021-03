Gasperini: «Classifica? Siamo tutti in pochi punti, cerchiamo di stare dentro il più possibile» (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Ha commentato l’eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid. “Bisogna prendere atto e cercare di crescere, migliorarsi e fare di più, il campo dal mio punto di vista ha sempre ragione. Se è rimasta solo la Roma vuol dire che il nostro campionato deve crescere ed essere più competitivo in Europa, ci sono realtà che meritano di più di andare avanti. Riguardano tutte le squadre in generale, bisogna alzare il livello e il valore delle nostre squadre, ci sono stati anni in cui il calcio italiano è andato forte. Ma c’è anche una Nazionale che sta dando segnali molto buoni”. Sulla differenza con le altre squadre europee: “Le risorse hanno la loro importanza, anche mentalità e qualità di giocatori rispetto ad anni addietro, ma anche valutazioni e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Ha commentato l’eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid. “Bisogna prendere atto e cercare di crescere, migliorarsi e fare di più, il campo dal mio punto di vista ha sempre ragione. Se è rimasta solo la Roma vuol dire che il nostro campionato deve crescere ed essere più competitivo in Europa, ci sono realtà che meritano di più di andare avanti. Riguardano tutte le squadre in generale, bisogna alzare il livello e il valore delle nostre squadre, ci sono stati anni in cui il calcio italiano è andato forte. Ma c’è anche una Nazionale che sta dando segnali molto buoni”. Sulla differenza con le altre squadre europee: “Le risorse hanno la loro importanza, anche mentalità e qualità di giocatori rispetto ad anni addietro, ma anche valutazioni e ...

