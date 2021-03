Estate del 2021, la peggiore di sempre (Di sabato 20 marzo 2021) Ecco che cominciano i soliti discorsi di bar. “Estate 2021 rovente”, “Estate 2021 da tregenda”, “Estate 2021 meteorologica estrema”, “Estate 2021 la peggiore di sempre”. Estate 2021, prime esagerazioni Calma, siamo ancora a marzo, nulla è ancora scritto. Vero è che alcuni elementi, più che altro alcuni indizi provenienti dai vari pattern climatici, lascerebbero intendere un’Estate all’insegna della dinamicità atmosferica. Dinamicità, ormai lo sapete, potrebbe voler dire tante cose. Potrebbe voler dire meteo estremo, questo senz’altro, potrebbe voler dire instabilità e temporali, stessa cosa, potrebbe voler dire potenti ondate di caldo. Ecco, potrebbe essere ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Ecco che cominciano i soliti discorsi di bar. “rovente”, “da tregenda”, “meteorologica estrema”, “ladi”., prime esagerazioni Calma, siamo ancora a marzo, nulla è ancora scritto. Vero è che alcuni elementi, più che altro alcuni indizi provenienti dai vari pattern climatici, lascerebbero intendere un’all’insegna della dinamicità atmosferica. Dinamicità, ormai lo sapete, potrebbe voler dire tante cose. Potrebbe voler dire meteo estremo, questo senz’altro, potrebbe voler dire instabilità e temporali, stessa cosa, potrebbe voler dire potenti ondate di caldo. Ecco, potrebbe essere ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Spero sarà un'estate bella e serena, che avrà nel turismo il suo core business. Ministro Garavaglia (Lega… - MatteoRichetti : Finalmente un cambio di passo. 500mila vaccinazioni al giorno e copertura dell’80% entro la fine dell’estate. Con i… - matteosalvinimi : Oggi con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega): 600 milioni di euro di indennizzi subito per il settore… - 2_crim : @ogginunmarzo A Fabriano fa sempre un po’ più freddo per via del monte e della posizione in ombra... ma anche qui a… - AndreD81 : @CozAndrea L'aria del Meno ha trasformato #AndreSilva, secondo me l'#SGE la prossima estate tirerà fuori una plusva… -