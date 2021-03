Enrico Letta contro Matteo Salvini: governano assieme ma si danno guerra su Twitter (Di sabato 20 marzo 2021) Fanno parte dello stesso Governo, qualora ce lo dimenticassimo. Nonostante ciò – nel clima da campagna elettorale permanente che viviamo ormai da anni – si lanciano frecciate come se agli italiani in questo momento storico importasse leggere di queste scaramucce, per di più social. Il primo (i primi) tweet d’attacco sono stati di Enrico Letta che – commentando il Decreto Sostegni – ha dato la sua valutazione dell’apporto dato dalle varie parti e dai vari ministri, in particolar modo Dario Franceschini e Andrea Orlando. Tutti “molto bene”, tranne Matteo Salvini Molto bene. Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 marzo 2021) Fanno parte dello stesso Governo, qualora ce lo dimenticassimo. Nonostante ciò – nel clima da campagna elettorale permanente che viviamo ormai da anni – si lanciano frecciate come se agli italiani in questo momento storico importasse leggere di queste scaramucce, per di più social. Il primo (i primi) tweet d’attacco sono stati diche – commentando il Decreto Sostegni – ha dato la sua valutazione dell’apporto dato dalle varie parti e dai vari ministri, in particolar modo Dario Franceschini e Andrea Orlando. Tutti “molto bene”, tranneMolto bene. Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro ...

