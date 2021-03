Dl Sostegni: Fratoianni, 'condono non bel segnale per governo 'dei migliori' (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #omnibus Nicola Fratoianni sottolinea come il decreto #Sostegni non abbia ancora visto la luce: 'Lo si aspetta da u… - mikedells : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni sottolinea come il decreto #Sostegni non abbia ancora visto la luce: 'Lo si aspetta da un mese, altro… - raveragiuliano : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni sottolinea come il decreto #Sostegni non abbia ancora visto la luce: 'Lo si aspetta da un mese, altro… - Sermocity : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni sottolinea come il decreto #Sostegni non abbia ancora visto la luce: 'Lo si aspetta da un mese, altro… - pepdecr : RT @La7tv: #omnibus Nicola Fratoianni sottolinea come il decreto #Sostegni non abbia ancora visto la luce: 'Lo si aspetta da un mese, altro… -