Diritti tv | Sky va all’attacco | “Nostra offerta valida | con le nostre dirette ne beneficiano tutti”

(Di sabato 20 marzo 2021) Sky ha inviato una lettera alla Lega di Serie A in cui sottolinea che la propriaper itv del prossimo triennio èe va votata. “L’ad della Lega di Serie A – dichiara in proposito la pay tv – ci ha comunicato in questi giorni, tramite una telefonata, la richiesta da parte della Lega che Sky rinunci alle precisazioni presentate nel corso della trattativa privata, dato che la Lega nutrirebbe dei dubbi sulla ammissibilità dellaritenendola condizionata”. “Questa comunicazione e il suo tempismo -prosegue la dichiarazione di Sky ripresa dall’Ansa- sono a dir poco sorprendenti, visto che la posizione viene esplicitata dopo oltre un mese e mezzo dalla definizione delle offerte e a pochi giorni dalla loro scadenza. Inoltre, l’invito a dettagliare l’...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Lettera di Sky alla Lega Serie A: la nostra offerta è valida e va votata - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Lettera di Sky alla Lega Serie A: la nostra offerta è valida e va votata - sportface2016 : Diritti tv, #Sky va all'attacco e scrive alla Lega #SerieA: 'Nostra offerta valida, con le nostre dirette ne benefi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRITTI TV - Lettera di Sky alla Lega Serie A: la nostra offerta è valida e va votata - apetrazzuolo : DIRITTI TV - Lettera di Sky alla Lega Serie A: la nostra offerta è valida e va votata -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Sky

Agenzia ANSA

...Seddiki - si legge nel comunicato del Cdm - ha contribuito con impegno umanitario e sociale esemplare alla realizzazione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo a tutela deidei ...ha inviato una lettera alla Lega di Serie A, di cui l'ANSA ha preso visione, in cui sottolinea che la propria offerta per itv del prossimo triennio è valida e va votata. "L'ad della Lega ...L'obiettivo del calcio italiano in merito ai diritti tv resta sempre lo stesso: superare lo stallo e sbloccare la situazione per quanto riguarda il prossimo triennio. Martedì la Lega ...ROMA, 20 MAR - Sky ha inviato una lettera alla Lega di Serie A, di cui l'ANSA ha preso visione, in cui sottolinea che la propria offerta per i diritti tv del prossimo triennio è valida e va votata. "L ...