Delitto di Garlasco | la furia di Feltri | “Assurdo | nessuna prova contro Stasi | i giudici sono una casta”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 marzo 2021) Il no alla revisione del processo per ildiera atteso, ma ha sollevato lo stesso tante polemiche. In prima fila, a criticare la decisione, Vittorio- Non ci sarà un nuovo giudizio per Alberto, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso cheaveva presentatola decisione della Corte di appello di Brescia del 2 ottobre 2020 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della condanna riportata per l’omicidio di Chiara Poggi uccisa a(Pavia) il 13 agosto del 2007.è condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata.di, l’ira di ...