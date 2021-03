Decreto sostegni | Confesercenti Campania | Ridicoli ristori in Campania Intervenga Mattarella

(Di sabato 20 marzo 2021)boccia senza riserve ilvarato dal Governo Draghi perché inadeguato sia ad aiutare le aziende campane e del Meridione che a rilanciare l’economia dei territori. Vincenzo Schiavo, presidente die delegato per le politiche del mezzogiorno di, fa suo il grido di dolore e rabbia che arriva da migliaia di attività imprenditoriali. “Il nostro è un Sos prima di morire. Da un lato ci sono 50mila imprese e 150mila lavoratori che saranno costretti a elemosinare per sopravvivere e dall’altro c’è una politica che non è capace di interpretare le aspettative e i bisogni degli imprenditori. Con questoil premier Draghi ...

È questo in sintesi il pacchetto di aiuti agli enti locali previsto dal governo di Mario Draghi nel. Obiettivo: alleviare i danni dell'emergenza sanitaria sui bilanci di comuni, ...Tutto approvato e messo in calce al, approvato nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una riunione slittata più volte, su cui pesava l'ombra di uno strappo Lega - Draghi. Ma ...MILANO - All'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Sostegni - 32 miliardi tra contributi diretti a imprese, difesa del lavoro con gli ammortizzatori sociali e ...