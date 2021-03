Covid, somministrati per la prima volta in Campania anticorpi monoclonali all’Ospedale del Mare (Di sabato 20 marzo 2021) Ieri all’Ospedale del Mare di NAPOLI sono stati somministrati, per la prima volta in Campania, anticorpi monoclonali per la cura del Covid-19. L’uomo, individuato dall’assistenza domiciliare Covid dell’Asl Napoli 1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le comorbidità, il paziente è oggi in netto miglioramento. Anche in Italia gli anticorpi monoclonali sono entrati ufficialmente a far parte delle terapie per il trattamento del Covid-19. Con la determina dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo scorso, sono state definite le modalità e le condizioni di impiego ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 marzo 2021) Ierideldi NAPOLI sono stati, per lainper la cura del-19. L’uomo, individuato dall’assistenza domiciliaredell’Asl Napoli 1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le comorbidità, il paziente è oggi in netto miglioramento. Anche in Italia glisono entrati ufficialmente a far parte delle terapie per il trattamento del-19. Con la determina dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo scorso, sono state definite le modalità e le condizioni di impiego ...

Advertising

ildenaro_it : Il #paziente è in netto miglioramento. Anche in #Italia gli #anticorpi #monoclonali sono entrati ufficialmente a fa… - CesareVanzetti : @Massimi52131600 @PoliticaPerJedi La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai ricevuti non è migliorata, di… - GianellaDel : RT @GiovanniToti: COVID, IN LIGURIA IL 90% DI VACCINI SOMMINISTRATI AGLI ANZIANI, DIMEZZATA L’INCIDENZA Ordinanze restrittive localizzate… - GiovanniToti : COVID, IN LIGURIA IL 90% DI VACCINI SOMMINISTRATI AGLI ANZIANI, DIMEZZATA L’INCIDENZA Ordinanze restrittive local… - RegLiguria : [19/3-18.14] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 300.920 ?? Somministrati = 207.631 (69% dei conseg… -