Conferenza stampa Fonseca: «Due assenze contro il Napoli, zero alibi» (Di sabato 20 marzo 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla alla vigilia della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Napoli – «Noi siamo pronti per la partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata e lo è. Mi aspetto una buona prestazione». ORGOGLIO PER ESSERE UNICA ITALIANA IN EUROPA – «Sì, ora però dobbiamo pensare solo al Napoli e alla partita di domani che è molto importante per noi. Siamo orgogliosi del percorso in Europa League». assenze – «Smalling non dovrà operarsi, entrambi non ci saranno. Stanno recuperando bene, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Paulo, tecnico della Roma, parla alla vigilia della garail: ecco le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso Pauloha parlato inalla vigilia della garail– «Noi siamo pronti per la partita, abbiamo gestito alcuni giocatori e siamo pronti. Non voglio, la squadra deve essere motivata e lo è. Mi aspetto una buona prestazione». ORGOGLIO PER ESSERE UNICA ITALIANA IN EUROPA – «Sì, ora però dobbiamo pensare solo ale alla partita di domani che è molto importante per noi. Siamo orgogliosi del percorso in Europa League».– «Smalling non dovrà operarsi, entrambi non ci saranno. Stanno recuperando bene, ...

