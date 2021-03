Compleanno di Cecilia Rodriguez, il video di Belen scatena le polemiche: “Alla faccia del Covid” (Di sabato 20 marzo 2021) Le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, insieme per la festa di Compleanno di “Chechu”. Il video, che ritrae le due sorelle che bAllano, ha scatenato le polemiche di alcuni utenti dopo la pubblicazione sul profilo di Belen Rodriguez. Cecilia Rodriguez festeggia il Compleanno: è polemica Il 18 marzo Cecilia Rodriguez ha spento 31 candeline in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, conosciuto dentro la casa del GF Vip. E fin qui nulla di strano per i fan della coppia. A destare scalpore è stata la pubblicazione di un video da parte della sorella di “Chechu”, Belen Rodriguez, che ha ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 marzo 2021) Le sorelle, insieme per la festa didi “Chechu”. Il, che ritrae le due sorelle che bno, hato ledi alcuni utenti dopo la pubblicazione sul profilo difesteggia il: è polemica Il 18 marzoha spento 31 candeline in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, conosciuto dentro la casa del GF Vip. E fin qui nulla di strano per i fan della coppia. A destare scalpore è stata la pubblicazione di unda parte della sorella di “Chechu”,, che ha ...

