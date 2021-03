Branco ricoverato d’urgenza in Ospedale: è gravissimo (Di sabato 20 marzo 2021) Covid-19, ansia per Branco ricoverato e intubato in terapia intensiva dopo la positività. Ecco quanto riferisce l’Ospedale in cui è curato. Arrivano purtroppo cattive notizie dall’Ospedale per Branco.. L’ex calciatore famoso per le sue punizioni e noto in Italia per aver vestito la maglia del Genoa. Le condizioni dell’ex terzino, come si apprende direttamente dall’Ospedale di Rio de Janeiro in cui è ricoverato, purtroppo non sono banali dopo il ricovero di martedì scorso in virtù della riscontrata positività al Covid-19. L’ex atleta ha appena 56 anni, a dimostrazione di quanto più aggressivo e pericoloso sia ormai diventato il coronavirus. Ecco quanto si apprende dal bollettino clinico: “La difficoltà dei polmoni ha reso inevitabile l’utilizzo di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Covid-19, ansia pere intubato in terapia intensiva dopo la positività. Ecco quanto riferisce l’in cui è curato. Arrivano purtroppo cattive notizie dall’per.. L’ex calciatore famoso per le sue punizioni e noto in Italia per aver vestito la maglia del Genoa. Le condizioni dell’ex terzino, come si apprende direttamente dall’di Rio de Janeiro in cui è, purtroppo non sono banali dopo il ricovero di martedì scorso in virtù della riscontrata positività al Covid-19. L’ex atleta ha appena 56 anni, a dimostrazione di quanto più aggressivo e pericoloso sia ormai diventato il coronavirus. Ecco quanto si apprende dal bollettino clinico: “La difficoltà dei polmoni ha reso inevitabile l’utilizzo di ...

