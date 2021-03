Bologna, col lockdown c’è chi alleva galline in centro storico (Di sabato 20 marzo 2021) BOLOGNA – A Bologna, con il lockdown e la pandemia c’è chi ha iniziato ad allevare galline anche in centro storico. A portare il tema in Comune è stata la consigliera del Partito democratico, Raffaella Santi Casali, intervenuta durante una discussione sul Regolamento di tutela della fauna urbana. “Faccio una domanda a cui non so dare risposta, ma che mi è stata sottoposta da più di un cittadino- ha detto Santi Casali- con il lockdown, mi sembra di capire, anzi… l’ho visto, che tra le molte cose particolari successe, ci sono molte persone che si sono messe a tenere animali da cortile in centro storico. Galline, per la precisione. Vorrei capire se è possibile perché non sono riuscita a rispondere a chi me lo ha chiesto”. Santi Casali in particolre ha chiesto indicazioni sull’esistenza di un regolamento comunale in merito, perché “è un fatto: c’è chi alleva galline in centro storico”. Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) BOLOGNA – A Bologna, con il lockdown e la pandemia c’è chi ha iniziato ad allevare galline anche in centro storico. A portare il tema in Comune è stata la consigliera del Partito democratico, Raffaella Santi Casali, intervenuta durante una discussione sul Regolamento di tutela della fauna urbana. “Faccio una domanda a cui non so dare risposta, ma che mi è stata sottoposta da più di un cittadino- ha detto Santi Casali- con il lockdown, mi sembra di capire, anzi… l’ho visto, che tra le molte cose particolari successe, ci sono molte persone che si sono messe a tenere animali da cortile in centro storico. Galline, per la precisione. Vorrei capire se è possibile perché non sono riuscita a rispondere a chi me lo ha chiesto”. Santi Casali in particolre ha chiesto indicazioni sull’esistenza di un regolamento comunale in merito, perché “è un fatto: c’è chi alleva galline in centro storico”.

