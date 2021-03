Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, è crisi? Come sono stati beccati (Di sabato 20 marzo 2021) Da un po’ di tempo Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non si sono mostrati in pubblico mano nella mano. Ciò ha fatto nascere dei dubbi sulla loro relazione al punto tale da ipotizzare un riavvicinamento di lei con l’ex marito. Ecco Come stanno realmente le cose. Allegri e Ambra – Solonotizie24Ambra e Massimiliano stanno ancora insieme? Di recente Ambra Angiolini ha sostenuto a distanza Francesco Renga alle prese con il Festival di Sanremo. Ha pubblicato una Instagram story proponendo la canzone intitolata Quando trovo te. A parer suo ha fatto un lavoro eccellente e questo dimostra che sono rimasti in buoni rapporti, anche se le loro strade si sono ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021) Da un po’ di temponon simostrati in pubblico mano nella mano. Ciò ha fatto nascere dei dubbi sulla loro relazione al punto tale da ipotizzare un riavvicinamento di lei con l’ex marito. Eccostanno realmente le cose.– Solonotizie24stanno ancora insieme? Di recenteha sostenuto a distanza Francesco Renga alle prese con il Festival di Sanremo. Ha pubblicato una Instagram story proponendo la canzone intitolata Quando trovo te. A parer suo ha fatto un lavoro eccellente e questo dimostra cherimasti in buoni rapporti, anche se le loro strade si...

